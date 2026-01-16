Хто з виробників цукру у лідерах за обсягами?

Голова асоціації Укрцукор Яна Кавушевська розповіла, що цукрові заводи, які входять в національну асоціацію цукровиків України Укрцукор, станом на 10 січня 2026 року виробили 1,615 мільйона тонн цукру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс Україна.

Згідно з нашими очікуваннями, виробництво цукру у 2025 – 2026 маркетинговому році перевищить 1,7 мільйона тонн. Станом на 10 січня заводи, що входять до лав асоціації, виробили 1,615 мільйона тонн. Отже, на експорт бажано відправити, щонайменше, 700 тисяч тонн,

– повідомила вона.

При цьому Кавушевська сподівається, що внутрішнє споживання цукру у 2026 році не зменшиться і залишиться на рівні 900 тисяч тонн, як і минулого року. За її словами, з початку сезону 2025 року найбільше цукру в Україні виробив Радехівський цукор (належить польській Pfeifer & Langen Investments) – 535 тисяч тонн.

На другому місці за обсягами виробництва агрохолдинг Астарта Віктора Іванчика – 362 тисячі тонн. На третьому місці – Укрпромінвест-Агро сім'ї Порошенків – 242 тисячі тонн. Четверте і п'яте місця посідають Теофіпольський цукровий завод і Аспек Груп – 100 тисяч тонн та 94 тисячі тонн відповідно.

