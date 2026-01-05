Виробництво цукру зросло за останній сезон

Станом на 1 січня 2026 року 26 цукрових заводів, що входять до асоціації "Укрцукор", переробили 10,43 мільйона тонн цукрових буряків, повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну асоціацію "Укрцукор". Також заводи виготовили 1,574 мільйона тонн цукру.

Середній вихід цукру становив 15,19%, що на 1,13 відсотка більше, ніж у попередньому сезоні, при цукристості буряків 17,63% (+0,88%). У січні перероблювання сировини продовжать шість цукрових заводів. Завершення сезону переробки буряків очікується до 20 січня 2026 року.

В асоціації також зазначили, що Горохівський цукровий завод, який не входить до складу "Укрцукру", також здійснює переробку буряків, однак оперативну інформацію про свою діяльність не надає.

