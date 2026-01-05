Производство сахара возросло за последний сезон

По состоянию на 1 января 2026 года 26 сахарных заводов, входящих в ассоциацию "Укрцукор", переработали 10,43 миллиона тонн сахарной свеклы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную ассоциацию "Укрцукор". Также заводы изготовили 1,574 миллиона тонн сахара.

Средний выход сахара составил 15,19%, что на 1,13 процента больше, чем в предыдущем сезоне, при сахаристости свеклы 17,63% (+0,88%). В январе переработки сырья продолжат шесть сахарных заводов. Завершение сезона переработки свеклы ожидается до 20 января 2026 года.

В ассоциации также отметили, что Гороховский сахарный завод, который не входит в состав "Укрсахар", также осуществляет переработку свеклы, однако оперативную информацию о своей деятельности не предоставляет.

