Производство сахара сокращается

В 2025–2026 маркетинговом году Украина может произвести около 1,3 миллиона тонн сахара, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ). Это на 26,3% меньше, чем в предыдущем сезоне, и на 12,6% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Смотрите также Пользование чужой землей: какие права нужны и что грозит за нарушение

Одновременно аграрии существенно сократили площади под сахарной свеклой – до 199 тысяч гектаров, что на 21,6% меньше, чем в прошлом году. Основной причиной такого падения стали ограничения на поставку сахара в страны Европейского Союза, а также сложности с логистикой на другие рынки.

Несмотря на это, урожайность культуры несколько возросла – до 49,3 тонны с гектара, что на 2% больше, чем в предыдущем сезоне. Общий валовой сбор свеклы прогнозируется на уровне 10,2 миллиона тонн.

Экспорт и потребление также падают

Снижение производства сопровождается сокращением экспорта. В 2024–2025 маркетинговом году объемы поставок сахара за границу уже уменьшились на 14,2% – до 629 тысяч тонн.

Основными рынками сбыта стали страны Африки и Ближнего Востока, тогда как доля Европейского Союза сократилась до 17%. В новом сезоне ожидается дальнейшее падение экспорта – примерно на 20%, до 505 тысяч тонн.

Внутреннее потребление также снижается. Если до полномасштабной войны украинцы потребляли около 1,1 миллиона тонн сахара в год, то в сезоне 2025–2026 этот показатель может сократиться до 0,9 миллиона тонн. Главной причиной является уменьшение численности населения и изменения в структуре спроса.

Помощь аграриям в 2026 году: какую поддержку оказывает правительство во время посевной кампании?