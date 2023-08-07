Так, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що порт в окупованому Севастополі наразі став "непривітним" для росіян. Тому вони перемістили свої судна у базу, яка розміщується у самій Росії.

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У ВМС пояснили, що зараз відбувається з портом у Севастополі

Плетенчук зазначив, що російські судна наразі тримаються подалі від порту в окупованому Севастополі в анексованому Росією Криму. Зокрема, вони розмістили свої судна у північно-східній частині Чорного моря.

Непривітним став порт Севастополь для Чорноморського флоту (Росії – 24 Канал),

– сказав речник ВМС.

Крім того, він нагадав, що всього в Чорному морі є дві морські бази. Вони розмішуються в українському Севастополі та російському місті Новоросійськ. Наразі майже всі кораблі зосереджені саме у цьому порті країни-агресорки.

Що наразі відбувається з російським флотом