Так, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук сказав, що порт в окупованому Севастополі наразі став "непривітним" для росіян. Тому вони перемістили свої судна у базу, яка розміщується у самій Росії.
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У ВМС пояснили, що зараз відбувається з портом у Севастополі
Плетенчук зазначив, що російські судна наразі тримаються подалі від порту в окупованому Севастополі в анексованому Росією Криму. Зокрема, вони розмістили свої судна у північно-східній частині Чорного моря.
Непривітним став порт Севастополь для Чорноморського флоту (Росії – 24 Канал),
– сказав речник ВМС.
Крім того, він нагадав, що всього в Чорному морі є дві морські бази. Вони розмішуються в українському Севастополі та російському місті Новоросійськ. Наразі майже всі кораблі зосереджені саме у цьому порті країни-агресорки.
Що наразі відбувається з російським флотом
- У російському місті Новоросійськ 4 серпня очевидці повідомляли про "вибухи" й "атаку морських дронів". Зрештою стало відомо, що постраждав корабель "Оленегорський горняк".
- У Військово-морських силах нашої держави пояснили, що після пошкоджень цей корабель вже не зможе повноцінно виконувати свої функції. Зокрема, він уже не повернеться у Північний флот Росії, звідки його дислокували у Чорне море.
- Крім того, у ВМС пояснили, чому корабель "Оленегорський горняк" отримав пошкодження. Речник сил Дмитро Плетенчук зауважив, що корабель не дотримався попереджень щодо небезпеки судноплавства у регіоні.
- Зрештою про атаки російських кораблів висловився і Володимир Зеленський. Він наголосив, що російський Чорноморський флот може не втриматися на плаву до кінця війни проти нашої держави.
- Згодом також стало відомо, що пошкодження отримав й інший російський танкер SIG. Його нібито атакували поблизу Кримського моста.