Військовий корабель "Оленогорський горняк" на момент атаки перебував у Керченській протоці. Цей факт власне й вирішив його долю, вважає речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Покарання за ігнорування застороги

У ВМС кажуть, що ворожий ВДК отримав заслужене покарання, адже він проігнорував українську засторогу.

Справа в тому, що ще 20 липня Україна видала прибережне попередження щодо небезпеки судноплавства в російських портах Чорного моря, а також портах тимчасово окупованої території України. Однак "Оленогорський горняк" не дослухався до попередження. Цим пояснюється перебування судна у Керченській затоці, де власне його і "знайшов" надводний дрон.

Тому інцидент з "Оленогорським горняком" цілком закономірний, вважає Плетенчук. Корабель "покарали" за те, що він не сприйняв серйозно небезпеку, про яку попереджала Україна.

Окремо речник ВМС уточнив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на це судно.

Попередження від України

20 липня Міноборони України опублікувало повідомлення. У ньому йшлося, що з 21 липня всі судна, які "прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських морських портів та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками". Також там додали, що відповідальність за ці ризики лягає на російське військове керівництво.

Цей крок України був відповіддю на аналогічні дії Росії, яка 19 липня, за два дні після того, як оголосила про свій вихід із зернової угоди, почала погрожувати суднам, які прямують до українських портів.

Окупанти заявили, що розглядатимуть всі судна, які прямують до українських чорноморських портів як потенційних перевізників військового вантажу, залучених до війни на боці Києва.

З того часу росіяни не одноразово надсилали погрози цивільним суднам, які, на їхню думку, мали наміри зайти до чорноморських портів України.

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