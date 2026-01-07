Атаки врага на портовую инфраструктуру Украины создают риски для экспорта зерна. Повреждение элеваторов, оборудования и судов может замедлить перевозку урожая, повысить логистические расходы и повлиять на объемы поставок на международные рынки.

Украина уже отстает более чем на 30% по общему экспорту агропродукции по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

24 Канал узнал, как страдает украинский агроэкспорт из-за российских обстрелов по портам, какое влияние это окажет на стоимость продукции и как обеспечить стабильный экспорт в этих условиях.

Какое влияние на украинский агроэкспорт имеют российские обстрелы?

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук в разговоре с 24 Каналом рассказал, что влияние от обстрелов россиян украинской портовой инфраструктуры уже наблюдается, и оно довольно существенное.

Дело в том, что в 2025 году задержка экспорта произошла из-за погодных условий. Поэтому состоялся поздний сбор зерна, а потому на рынке не было много предложений. Таким образом, объемы экспорта зерновых уменьшились.

Но к этому всему добавился еще и фактор российских ударов. По сравнению с прошлым годом Украина отстает на более чем 30% по общему экспорту аграрного предложения.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Любые удары, которые осуществляются врагом, приводят к тому, что разрушаются контракты. А несвоевременное выполнение контрактов – это дополнительные штрафы и пеня.

Вследствие этого дорожают страховые риски, логистика. И все это в дальнейшем учитывается в цену, которая уменьшается для товаропроизводителя. И на сегодня много, кто продает зерно значительно дешевле, чем предполагалось, говорит Денис.

Подобные оценки озвучивает и экономист Олег Пендзин, который объясняет 24 Каналу, что проблема с обстрелами портовой инфраструктуры бесспорно уменьшает экспортные возможности.

Олен Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба На экспорт украинского зерна влияет немало факторов, среди которых состояние портовой инфраструктуры, ведь сразу после любого прилета страховая компания резко поднимает страховые взносы. Это, соответственно, влияет и на общий доход от украинского экспорта.

Кроме того, общий экспорт украинского зерна зависит еще и от объема урожая. В 2025 году он составлял меньший объем, чем в 2024 году, в частности из-за погодных условий.

И речь идет только о зерновой группе, ведь овощей в 2025 году было собрано наоборот больше.

Сколько было собрано зерна в 2025 году?

Как рассказала для 24 Канала Светлана Литвин, руководитель аналитического отдела УКАБ, в 2025 году через порты Одесской области было экспортировано 39,8 миллиона тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки.

Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела УКАБ Морские порты остаются главным каналом экспорта и на их долю приходится 87% размеров экспорта данной категории. Далее следуют железная дорога – 7%, речные порты Дуная – 3%, автотранспорт – 2% и другие.

Светлана объясняет, что обстрелы Одессы и отсутствие электроэнергии повлияли негативно на экспорт продовольствия в декабре.

По результатам декабря 2025 года через порты Одесской области было вывезено 3,6 миллиона тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки, что на 8% меньше аналогичного показателя в прошлом месяце.

Известно, что общий сбор урожая в 2025 году завершился на отметке в 57,6 миллиона тонн зерновых и 17,3 миллиона тонн масличных культур, говорится на правительственном портале.

Ожидается, что после завершения сбора кукурузы общий объем зерновых может быть на уровне 60 миллионов тонн.

Сейчас такие показатели свидетельствуют, что Украина по объему производства зерновых занимает 2 место среди стран Европейского союза.

Первое место принадлежит Франции с показателями в 63,1 миллиона тонн. А Германия и Польша, которые также входят в рейтинг, собрали 45,2 миллиона тонн и 36,5 миллиона тонн соответственно.

Зато по равной урожайности зерновых Украина занимает 18 место среди 27 стран Евросоюза. Украинская урожайность на 15% выше, чем в Испании, и на 11% – чем в Румынии.

Зато по состоянию на ноябрь 2024 года, согласно данным Минагрополитики, передает Институт стратегических исследований, всего аграрии собрали 73,6 миллиона тонн сельхозпродукции.

Почему удары по портовой инфраструктуре не являются единственной причиной падения экспорта?

Кроме портовой инфраструктуры страдают еще и аграрные холдинги, утверждает Олег Пендзин:

Например, в ночь с 24 на 25 декабря 2025 года россияне нанесли удар по масложировому комбинату в городе Черноморск, Одесской области. Об этом сообщила компания Kernel.

А уже 5 января враг атаковал масличный завод в Днепре, принадлежащий американской агропромышленной компании Bunge. Из-за обстрелов на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла, сообщил мэр города Борис Филатов.

Предприятие Bunge является производителем бутилированного подсолнечного масла под брендом "Олейна".

Впрочем Пендзин замечает, что далеко не вся экспортная выручка от продажи украинского зерна за границу возвращается в Украину.

Дело в том, что ни одна украинская компания на сегодня не входит в лидеры по экспорту зерна. То есть все основные трейдеры – это иностранные компании.

Поэтому все заявления о том, что приход американского инвестора в Украину автоматически будет означать гарантии безопасности от российских обстрелов, не подтверждаются,

– говорит господин Олег.

В пятерку крупнейших компаний, которые являются трейдерами украинского зерна, входят:

Компания Kernel, которая является крупнейшим экспортером украинского зерна. В 2025 году доля экспорта выросла до 12%, а объем отгрузок составил 5,4 миллиона тонн, пишет Latifundist.

В рейтинг также входят французская международная торговая компания Louis Dreyfus Company (LDC), американские агробизнесы Archer Daniels Midland (ADM) и Cargill, а замыкает пятерку украинский агрохолдинг "НИБУЛОН", отмечает издание со ссылкой на данные Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства.

Интересно! С 2022 года крупнейшим источником поступления валюты в Украину является не экспорт, объясняет Олег Пендзин, а макрофинансовая помощь. По его словам, такая ситуация будет продолжаться в этом году и, вероятнее всего, и в следующем году.

Какие порты за последние несколько недель атаковали россияне?

В период с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года, россияне атаковали Одесскую область по меньшей мере трижды:

По состоянию на 26 декабря 2025 года, как сообщил глава Одесской ОГА, россияне нанесли удары в области не только по промышленной инфраструктуре, но и по портовой.

В результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. Кроме того, под удар попали суда под флагами Словакии и Республики Палау.

Через несколько дней, а именно 30 декабря 2025 года, Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Были повреждены объекты в портах Южный и Черноморск.

В результате попаданий по промышленному предприятию повреждены пустые резервуары для хранения масла, сообщает Одесская областная военная администрация. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы.

Впоследствии в ночь на 1 января россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Под прицелом были Одесский и Измаильский порты.

Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в Измаильском порту есть повреждения портовых приборов и техники. Зато в Одесском порту обломками вражеских дронов и взрывной волной также поражено портовое оборудование, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры.

Как удары по портам Украины влияют на контракты трейдеров?

Денис Марчук замечает, что влияние от атак России ощущается и на общих рынках. Контрагенты, которые покупают украинскую продукцию, тоже имеют собственные заключенные контракты выполнения в разных точках мира.

В частности в Азии и Африке, куда больше всего экспортирует Украина. Поэтому обстрелы могут привести к тому, что соглашения переконтрактовуються на другие страны,

– говорит Марчук.

Однако Денис добавляет, что несмотря на обстрелы, даже с более высокими ставками на фрахт и условиями по страхованию, украинский экспорт не остается на месте.

Сейчас Украина имеет возможности и задачи выйти на показатели по экспорту своей продукции, которые будут не хуже, чем в прошлом году. Учитывая, что показатели по зерновой группе в этом сезоне немного лучше, чем были в прошлом году.

Что такое фрахт: это плата за аренду судна или места на нем. Когда ставки на фрахт растут, то перевозить зерно становится дороже. Эти дополнительные расходы ложатся на бизнес.

Есть ли альтернативные пути?

Светлана Литвин объясняет, что наличие экспорта по морскому пути сильно усиливает конкурентоспособность украинской продукции. Кроме того, это самый дешевый вариант логистики, особенно, когда нужно экспортировать значительные объемы.

А еще это единственный вариант добраться до регионов, где есть спрос на продовольствие, например Африка или Юго-Восточная Азия. Однако морская экспортная логистика должна работать без задержек и угроз, которые мы имеем сейчас из-за постоянных атак,

– добавляет Литвин.

Марчук отмечает, что альтернативные маршруты по экспорту работают всегда, ведь система уже давно диверсифицирована.

Всего на сегодня есть основные 4 направления движения, из них наибольшую долю занимают крупные порты Одессы. Далее – Дунай, а уже потом сухопутные перевозки (автодороги) и железная дорога.

Однако удары врага осуществляются не только на портовую инфраструктуру Одессы, но и на порты Дуная. Страдает еще и инфраструктура мостов, в частности соединение между Бессарабией и материковой частью страны.

Они приводят к частичной потере логистики объездных маршрутов. И это потом закладывается в себестоимость, то есть удорожает объемы,

– говорит Марчук.

Напоминаем! Россия ударила по мосту в населенном пункте Маяки, Одесской области 19 декабря 2025 года. За сутки было совершено 10 ударов по объекту. Дело в том, что это важное транспортное соединение Одесса-Рени, через который проходит основной поток транспорта, соединяющий юг Одесской области с областным центром, портовой инфраструктурой, границей с Молдовой, Румынией и тому подобное.

К тому же, как объясняет Марчук, новый маркетинговый год Украина начала с июля 2025 года. А потому, условно, с июля 2025 года по июль 2026 года надо экспортировать ориентировочно 50 миллионов тонн аграрной продукции. И для такого экспорта нужно ежемесячно отгружать определенный показатель.

Однако такой объем может обеспечивать только море. Даже при лучших условиях работы портовой инфраструктуры Дуная показатель доходил лишь до 3 миллионов тонн. А перевозки автомобилями и железными дорогами не способны перекрыть остальное,

– отмечает заместитель председателя ВАР.

Поэтому в любом случае ставка в Украине должна делаться на защиту портовой инфраструктуры, потому что проблема обстрела Одессы и области – это не проблема региональная, а общенациональная. Это не дает возможности экспортировать, а следовательно, получить вовремя валютную выручку.

Кроме того, это проблема еще и мировая, потому что украинская продукция не поставляется вовремя на рынки, что приводит к определенным задержкам и росту цены.