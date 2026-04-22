Дешевый импорт меняет баланс на рынке
Британские производители яиц все громче выражают недовольство ростом импорта украинской продукции, сообщает "Коммерсант украинский". Основная причина – существенная разница в цене, которая усложняет конкуренцию для местных хозяйств.
Спрос на яйца в Великобритании стабильно растет. По подсчетам отраслевых источников, средний житель страны в прошлом году потребил около 209 яиц. Такая динамика связана с популярностью домашней выпечки после пандемии и ростом культуры бранчей.
В то же время внутреннее производство не полностью покрывает потребности рынка. В четвертом квартале 2025 года в стране произвели 273 миллиона дюжин яиц, однако этого оказалось недостаточно для удовлетворения спроса.
Почему украинские яйца вызывают споры?
Ситуация обострилась после того, как Великобритания отменила пошлины и квоты на ряд украинских аграрных товаров. Это способствовало резкому росту импорта: только за прошлый год в страну завезли около 200 миллионов яиц из Украины.
В результате доля импортной продукции существенно возросла – сейчас примерно одно яйцо из девяти на полках британских магазинов имеет иностранное происхождение. Еще несколько лет назад этот показатель был в разы ниже.
Отдельное беспокойство вызывает структура импорта. Значительная часть продукции относится к классу B – это яйца, которые используют в пищевой промышленности и заведениях общественного питания. Британские фермеры считают, что именно дешевый сегмент создает наибольшее давление на рынок.
Также они обращают внимание на разницу в стандартах производства. В Великобритании запрещено клеточное содержание кур, тогда как часть украинской продукции происходит именно из таких систем. Поэтому местные производители говорят о неравных условиях конкуренции и призывают к пересмотру правил импорта.
Украина бьет рекорды: экспорт яиц вырос до максимума за 5 лет
В марте 2026 года Украина экспортировала 216,2 миллиона штук яиц, что стало рекордным показателем за пять лет, увеличив валютную выручку на 57% до 24 миллионов долларов США.
Европейский Союз остается основным рынком для украинских яиц, с наибольшим спросом в Испании, Великобритании, Польше и Израиле, что свидетельствует об укреплении позиций украинских производителей на международном рынке.