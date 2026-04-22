Дешевий імпорт змінює баланс на ринку

Британські виробники яєць дедалі гучніше висловлюють невдоволення зростанням імпорту української продукції, повідомляє "Комерсант український". Основна причина – суттєва різниця у ціні, яка ускладнює конкуренцію для місцевих господарств.

Попит на яйця у Великій Британії стабільно зростає. За підрахунками галузевих джерел, середній житель країни минулого року спожив близько 209 яєць. Така динаміка пов'язана з популярністю домашньої випічки після пандемії та зростанням культури бранчів.

Водночас внутрішнє виробництво не повністю покриває потреби ринку. У четвертому кварталі 2025 року у країні виробили 273 мільйони дюжин яєць, однак цього виявилося недостатньо для задоволення попиту.

Чому українські яйця викликають суперечки?

Ситуація загострилася після того, як Велика Британія скасувала мита та квоти на низку українських аграрних товарів. Це сприяло різкому зростанню імпорту: лише за минулий рік до країни завезли близько 200 мільйонів яєць з України.

У результаті частка імпортної продукції суттєво зросла – нині приблизно одне яйце з дев'яти на полицях британських магазинів має іноземне походження. Ще кілька років тому цей показник був у рази нижчим.

Окреме занепокоєння викликає структура імпорту. Значна частина продукції належить до класу B – це яйця, які використовують у харчовій промисловості та закладах громадського харчування. Британські фермери вважають, що саме дешевий сегмент створює найбільший тиск на ринок.

Також вони звертають увагу на різницю у стандартах виробництва. У Великій Британії заборонене кліткове утримання курей, тоді як частина української продукції походить саме з таких систем. Через це місцеві виробники говорять про нерівні умови конкуренції та закликають до перегляду правил імпорту.

