Что требуют новые правила содержания кур?

В Украине с начала 2026 года начали действовать обновленные Требования к благополучию кур-несушек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Они устанавливают четкие нормы содержания яичной птицы.

Документ, утвержденный приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины № 224, обязывает хозяйства обеспечивать надлежащий уход, содержание и обслуживание кур в соответствии с установленными стандартами. В частности, предусмотрен ежедневный осмотр птицы для своевременного выявления болезней, травм или признаков стресса и поддержания стабильной производительности.

Обновленные правила требуют создания условий для реализации естественного поведения кур. Освещение, вентиляция и температурный режим должны способствовать активности днем и полноценному отдыху ночью. Также усилены требования к санитарному состоянию птичников: их нужно регулярно чистить и дезинфицировать, вовремя удалять помет и утилизировать погибших птиц.

Какие еще требования прописаны в приказе?

Отдельно прописаны стандарты для клеточных и бесклеточных систем содержания. Клетки должны обеспечивать достаточную площадь и свободный доступ к корму, воды, гнезд, насестов и подстилки. Для клеточного содержания минимальная площадь на одну курицу установлена на уровне 750 квадратных сантиметров, из которых не менее 600 квадратных сантиметров должна составлять полезная площадь.

Также документ ограничивает вмешательство в физическое состояние птицы: обрезание клювов разрешено только цыплятам в возрасте до десяти дней и исключительно при участии квалифицированного персонала. Для альтернативных систем содержания определена максимальная плотность посадки - не более девяти кур на один квадратный метр.

Кроме того, владельцы хозяйств должны вести учет лечения птицы, использования ветеринарных препаратов и количества погибших кур. Эту информацию необходимо хранить не менее трех лет и предоставлять во время проверок Госпродпотребслужбы.

