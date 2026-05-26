Апрель стал одним из самых успешных месяцев для экспорта

Украинские производители яиц в апреле 2026 года продемонстрировали один из лучших результатов за последние годы. По данным Союза птицеводов Украины, за месяц на внешние рынки было поставлено 205,7 миллиона яиц на общую сумму 22,6 миллиона долларов США.

Это второй крупнейший месячный показатель экспорта за последние пять лет, уступив лишь марту 2026 года.

Хотя по сравнению с предыдущим месяцем поставки сократились на 4,8%, в годовом измерении рынок демонстрирует существенный рост. Объемы экспорта почти на 40% превысили результат апреля 2025 года.

Особенно заметным стал рост валютной выручки. В денежном эквиваленте апрельский экспорт принес на 60% больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года.

Европа формирует основной спрос на украинские яйца

Всего за январь – апрель 2026 года Украина экспортировала 785,2 миллиона яиц на сумму 88,6 миллиона долларов США.

В физических объемах это на 22% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года, тогда как валютная выручка выросла сразу на 72%.

Главными покупателями украинской продукции остаются европейские страны. Наибольшую долю закупок сформировала Испания – 27,4%. Далее следуют Великобритания – 14,2%, Польша – 10,6% и Израиль – 7,7%.

В целом доля стран Европейского Союза в структуре украинского экспорта яиц достигла 74%, что свидетельствует об усилении позиций украинских производителей на европейском рынке.

Ранее мы рассказывали, что украинские яйца даже начинают вытеснять европейскую продукцию на рынках Европы.