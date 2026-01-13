Фермер взялся за популярный овощ

Украинский фермер и военный Иван Павлиш выращивает батат, который становится все более популярным в Украине, и реализует его под брендом Batatko, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kurkul. Он стал победителем грантовой программы от Украинского Католического Университета и Universe Group и получил грант 30 тысяч долларов на развитие бизнеса.

Иван Павлиш – военный с более чем 11-летним опытом службы, основатель ФХ Брунат и бренда Batatko. Сегодня он выращивает батат, принимает по 50 – 60 заказов в день, продолжает службу в ВСУ и дистанционно руководит фермой. В этом году Павлиш стал победителем ветеранской образовательной программы от Украинского Католического Университета и Universe Group, получив главный грант в 30 тысяч долларов.

Грантовые средства Павлиш планирует направить на амбициозный проект.

Я планирую запустить линию переработки органического батата в муку. Хочется до конца 2026 года иметь готовый продукт с соответствующей сертификацией и с возможностью реализации товаров через ритейл-сети, то есть сегмент B2B. Мы надеемся, что наши клиенты тоже будут покупать нашу муку,

– рассказывает фермер.

При этом, по словам фермера, 2025 год был самый тяжелый за все время работы. Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность получилась ниже плановой. "Мы абсолютно не теряем оптимизма. У нас есть большие амбиции на следующий год уже с увеличенной урожайностью, обустроенным помещением для хранения батата и линией переработки. Поэтому, я уверен, что все будет хорошо".

