Чому вартість свинини не опускається?
Ціни на свинину в Україні 2025 року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік, через скорочення виробництва, повідомляє 24 Канал із посиланням на асоціацію "Свинарі України".
За попередніми підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14 – 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.
Галузь свинарства розпочала 2025 рік із рекордно низькою чисельністю свинопоголів’я – менше ніж 2,9 мільйона голів. Це безпосередньо вплинуло на виробничі результати. Хоча кількість свиней у сільгосппідприємствах дещо зросла, говорити про стабільне відновлення поки зарано. Це радше сезонні коливання, які спостерігаємо щороку,
– пояснює аналітик Олександра Бондарська.
Зверніть увагу! Не менш важливим фактором є й зовнішня торгівля. Попри суттєве зростання імпорту свинини (за попередніми підсумками восьми місяців року він у 6,5 раза перевищив увесь обсяг 2024 року), це досі не має значного впливу на цінову динаміку.
Імпорт сьогодні еквівалентний лише 5% промислового виробництва свинини, або менше ніж 3% від загального обсягу. Тож внутрішній ринок переважно залежить від вітчизняної пропозиції,
– зазначає експертка.
Важливо! Свою роль відіграли й сезонні чинники. Олександра Бондарська підкреслила, що улітку ціни на свинину завжди дещо підвищуються. У спекотну пору тварини гірше набирають масу, і пропозиція кондиційної свинини зменшується. Цього року сезонний фактор збігся із загальним скороченням виробництва, тож ціни трималися на високому рівні.
