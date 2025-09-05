Чи продає Росія яйця у США?

У росЗМІ сьогодні зранку, 5 вересня пронеслась новина про те, що Росія нібито постачає курячі яйця до США вперше за 33 роки, з 1992 року, повідомляє 24 Канал. Однак під час перевірки правдивості цієї інформації одразу ж можна виявити бажання російських пропагандистів видати бажане за дійсне.

Читайте також Чи подешевшають до кінця літа яйця та курятина: які ціни наразі у магазинах

Так, росЗМІ почали розганяти інформацію, що США у липні 2025 року вперше у сучасній історії закупили яйця домашніх курей із Росії. Сума закупівлі, начебто, становила 455 тисяч доларів. Таке постачання, за їх словами, стало першим як мінімум з початку 1992 року.

Водночас російські пропагандисти посилаються на дані якоїсь "американської статистичної служби", не даючи прямого посилання на сторінку з цією інформацією.

Що таке "американська статистична служба"? У Сполучених Штатах немає єдиної "американської статистичної служби". Є декілька федеральних агентств, які збирають та аналізують статистичні дані, зокрема: Бюро перепису населення США, Бюро трудової статистики, Національний центр статистики охорони здоров'я, Управління економіки та статистики, а також інші агентства, що входять до складу різних міністерств.

Важливо! При цьому, жодної інформації щодо постачання яєць з Росії ці статистичні служби не дають.

Росія викрала з окупованих територій України 2,5 мільйона тонн пшениці