Продает ли Россия яйца в США?
В росСМИ сегодня утром, 5 сентября пронеслась новость о том, что Россия якобы поставляет куриные яйца в США впервые за 33 года, с 1992 года, сообщает 24 Канал. Однако при проверке правдивости этой информации сразу же можно обнаружить желание российских пропагандистов выдать желаемое за действительное.
Так, росСМИ начали разгонять информацию, что США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Сумма закупки, якобы, составила 455 тысяч долларов. Такая поставка, по их словам, стала первой как минимум с начала 1992 года.
В то же время российские пропагандисты ссылаются на данные некой "американской статистической службы", не давая прямой ссылки на страницу с этой информацией.
Что такое "американская статистическая служба"?
В Соединенных Штатах нет единой "американской статистической службы". Есть несколько федеральных агентств, которые собирают и анализируют статистические данные, в частности: Бюро переписи населения США, Бюро трудовой статистики, Национальный центр статистики здравоохранения, Управление экономики и статистики, а также другие агентства, входящие в состав различных министерств.
Важно! При этом, никакой информации о поставках яиц из России эти статистические службы не дают.
Россия похитила с оккупированных территорий Украины 2,5 миллиона тонн пшеницы
- Кроме того, что роспропаганда сочиняет фейки о собственной сельскохозяйственной промышленности, они еще и продолжают воровать из Украины наше зерно.
- Россия похитила с оккупированных территорий Украины около 2,5 миллионов тонн пшеницы, вывозя ее в РФ для смешивания со своим зерном.
- Это рассматривается как военное преступление и нарушение международного гуманитарного права, поскольку Россия использует продовольствие в качестве военного трофея и инструмента давления.