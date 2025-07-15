Какие цены на яйца в супермаркетах?

Еще с осени прошлого года стоимость яиц рекордно подскочила и продолжает расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата. Только в начале 2025 года цены немного уменьшились, однако после небольшого перерыва снова выросли.

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Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%. Годовой же рост цен на яйца вообще составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.

В начале года, в январе средняя стоимость яиц составляла 49,39 гривны за десяток, а в июне выросла чуть более, чем на 4 гривны, до 53,63 гривны.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в популярных сетях супермаркетов Украины:

Яйца куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук