Пока яйца дешевеют

По сравнению с прошлогодним сезоном цены на яйца 2025 г. выросли на 74, 6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус". Однако украинцы уже привыкли к инфляции и если сравнивают стоимость, то с предыдущим месяцем.

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А в пределах месяца, наоборот, произошло снижение цен на яйца на 2, 5%. Если в апреле десяток яиц в супермаркетах стоил до 76, 4 гривны, что на 9% больше, чем месяцем раньше, то в мае и начале лета десяток можно приобрести и по 45 гривен. Однако разница в ценниках есть и зависит от точки продаж.

К началу июня цены на яйца в магазинах составляют от 44, 90 гривны до 90, 90 гривен за десяток. Аналитик УКАБ Максим Гопко говорит, что, предложение яиц постепенно увеличивается, что является предпосылкой для снижения цен.

За январь-апрель было произведено 3610, 8 млн шт, что всего на 0, 9% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. Такое уменьшение незначительно, его основной причиной являются нестабильные температурные условия в течение всего мая. Предложение яиц летом должно таким же, как и в прошлом году. Цены на яйца снижаются, средняя цена составляет 68 гривен за десяток,

– говорит Максим Гопко.

Яйца могут снова подорожать

Дальнейшие цены, по словам аналитика, будут зависеть от производственных издержек и возможностей. Пока, по мнению Гопки, причин, которые бы стимулировали цены на яйца, нет. "В дальнейшем все будет зависеть от кормовой базы– выращивание зерновых и масличных культур, и погодных условий".

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко говорит, что, производство яиц в Украине по итогам 4 месяцев 2025 соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. То есть, предложение находится в пределах прошлогодних показателей.

Обратите внимание! Однако на цены на мясо птицы, как и на яйца, давят составляющие себестоимости производства, а они в последнее время существенно выросли. Соответственно, производители вынуждены были реагировать на эти изменения и повышать цены реализации.