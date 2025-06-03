Наразі яйця дешевшають

У порівнянні із минулорічним сезоном ціни на яйця 2025 року зросли на 74,6%, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Фокус". Проте українці вже звикли до інфляції і якщо порівнюють вартість, то з попереднім місяцем.

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А у межах місяця, навпаки, відбулося зниження цін на яйця на 2,5%. Якщо у квітні десяток яєць у супермаркетах коштував до 76,4 гривні, що на 9% більше, ніж місяцем раніше, то у травні і на початку літа десяток можна придбати і по 45 гривень. Проте різниця в цінниках є і залежить від точки продажу.

На початок червня ціни на яйця в магазинах становлять від 44,90 гривні до 90,90 гривні за десяток. Аналітик УКАБ Максим Гопка говорить, що, пропозиція яєць поступово збільшується, що є передумовою зниження цін.

За січень-квітень було вироблено 3610,8 млн шт, що лише на 0,9% менше, ніж в аналогічний період минулого року. Таке зменшення є незначним, його основною причиною є нестабільні температурні умови протягом всього травня. Пропозиція яєць влітку повинна такою ж як і торік. Ціни на яйця знижуються, середня ціна становить 68 гривень за десяток,

– говорить Максим Гопка.

Яйця можуть знову здорожчати

Подальші ціни, за словами аналітика, залежатимуть від виробничих витрат і експортних можливостей. Наразі, на думку Гопки, причин, які б стимулювали ціни на яйця, немає. "Надалі все залежатиме відкормової бази – вирощування зернових та олійних культур, та погодних умов".

Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко говорить, що, виробництво яєць в Україні за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Тобто пропозиція перебуває в межах минулорічних показників.

Зверніть увагу! Проте на ціни на м'ясо птиці, як і на яйця, тиснуть складові собівартості виробництва, а вони останнім часом суттєво зросли. Відповідно виробники вимушені були реагувати на ці зміни і підвищувати ціни реалізації.