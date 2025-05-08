Як зміниться вартість десятка яєць у травні
З середини осені минулого року вартість курячих яєць в Україні різко почала зростати і донедавна не падала, крім нетривалого новорічного здешевшання, передає 24 Канал. Однак наразі з приходом тепла можна спостерігати поступове зниження вартості виробництва.
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Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу зазначив, що у травні традиційно починається більше надходження яєць від господарства населення, що, разом із збільшенням несучості курей, є передумовою для збільшення пропозиції і зниження цін.
Але наразі найбільше тиснуть на собівартість високі ціни на корми та нестабільні витрати на енергоносії. Саме ці два чинники визначають, наскільки рентабельним буде виробництво і впливають на роздрібну ціну для споживача.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у магазинах України:
Яйця курячі Квочка, С1, 10 штук
- Auchan 67,90 гривні;
- Varus 66,50 гривні;
- Сільпо 73,43 гривні;
- АТБ 66,50 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 10 штук
- Auchan 71,40 гривні;
- Novus 71,29 гривні;
- Megamarket 78,20 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 18 штук
- Auchan 123,90 гривні;
- Metro 123,90 гривні;
- Novus 124,00 гривні;
Яйця курячі Ясенсвіт, С1, 30 штук
- Metro 216,90 гривні;
- Megamarket 230,80 гривні.