Как изменится стоимость десятка яиц в мае

С середины осени прошлого года стоимость куриных яиц в Украине резко начала расти и до недавнего времени не падала, кроме непродолжительного новогоднего удешевления, передает 24 Канал. Однако сейчас с приходом тепла можно наблюдать постепенное снижение стоимости производства.

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Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии 24 Каналу отметил, что в мае традиционно начинается больше поступления яиц от хозяйства населения, что, вместе с увеличением яйценоскости кур, является предпосылкой для увеличения предложения и снижения цен.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Но сейчас больше всего давят на себестоимость высокие цены на корма и нестабильные расходы на энергоносители. Именно эти два фактора определяют, насколько рентабельным будет производство и влияют на розничную цену для потребителя.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в магазинах Украины:

Яйца куриные Квочка, С1, 10 штук

Auchan 67,90 гривны;

67,90 гривны; Varus 66,50 гривны;

66,50 гривны; Сильпо 73,43 гривны;

73,43 гривны; АТБ 66,50 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 10 штук

Auchan 71,40 гривны;

71,40 гривны; Novus 71,29 гривны;

71,29 гривны; Мегамаркет 78,20 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 18 штук

Auchan 123,90 гривны;

123,90 гривны; Metro 123,90 гривны;

123,90 гривны; Novus 124,00 гривны;

Яйца куриные Ясенсвит, С1, 30 штук