Подешевеют ли курица и яйца до конца лета?

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что стоимость мяса (как курятины, так и других видов) до конца лета будет держаться на текущем уровне.

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Важно! По его словам, такая ценовая политика буди держаться еще некоторое время из-за того, что спрос является стабильно высоким и расходы на куриные корма остаются на текущем уровне.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Изменения цены следует ожидать в середине осени, перед переходом на зимний период. Тоже самое касается яиц, однако их стоимость начнет меняться уже в сентябре, из-за уменьшения предложения от домохозяйств.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца и курятину в крупнейших сетях супермаркетов Украины:

Куриное филе, 1 килограмм 1 килограмм

Novus 204 гривны;

204 гривны; Megamarket 239,10 гривны;

239,10 гривны; Ашан 229 гривен;

229 гривен; АТБ 235,99 гривны;

235,99 гривны; Varus 219,90 гривны;

219,90 гривны; Сильпо 234,30 гривны;

Яйца Ясенсвит, 10 штук, 1 сорт