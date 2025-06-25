Мясо птицы будут продавать в Оман

Украинские птицеводы получили доступ к рынку Султаната Оман, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу. Там отметили, что это уже девятый новый экспортный рынок для украинской продукции за этот год.

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Речь идет о экспорте из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства в Султанат Оман. Этот шаг стал возможным после согласования ветеринарных требований и формы соответствующего сертификата между компетентными органами обеих стран,

– сообщают в Госпродпотребслужбе.

В службе отмечают, что форму ветеринарного сертификата, согласованную с оманской стороной, размещено на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе Сертификаты на экспорт из Украины.

Отныне украинские экспортеры могут поставлять в Султанат Оман продукцию птицеводства, соответствующую ветеринарно-санитарным требованиям этой страны, включая условия производства, обработки, транспортировки, упаковки и маркировки.

Открытие рынка Султаната Оман – это еще один весомый шаг в расширении экспортных возможностей Украины,

– говорит глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук

Важно! По его словам, это результат системного сотрудничества между Госпродпотребслужбой, МИД, Минэкономики, Минагрополитики и дипломатическими учреждениями.