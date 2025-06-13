Экспорт "молочки" растет

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили рассказал, что по предварительным данным, в мае 2025 года было экспортировано 14,88 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 50,83 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВМ. Относительно апреля натуральные объемы экспорта увеличились на 25%, а по сравнению с маем 2024 года выросли на 14%.

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Экспортная выручка увеличилась на 32% относительно апреля и на 48% относительно мая 2024 года. В январе-мае 2025 года Украина экспортировала 57,97 тысячи тонн (+17%) молочных продуктов на сумму 179,32 миллиона долларов (+57%).

В январе-мае 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сгущенных сливок до 18,34 тысячи тонн (+55%), маслянки до 2,25 тысячи тонн (+41%).

Экспорт сливочного масла вырос до 7,85 тысячи тонн (+ 314%), сыров – до 5,74 тысячи тонн (+ 23%) и мороженого до 7,02 тысячи тонн (+ 28%) относительно января-мая 2024-го, сообщает АВМ.

За январь-май тоже зафиксирован рост

Денежная выручка в январе-мае 2025 увеличилась за экспортируемое молоко и сгущенные сливки до 46,89 миллиона долларов (+ 55%), маслянку до 3,28 миллиона долларов (+ 56%), молочную сыворотку до 7,30 миллиона долларов (+ 15%), масло сливочное до 56,24 миллиона долларов (+ 368%).

За сыры выручка увеличилась до 26,61 миллиона долларов (+ 31%), за мороженое – до 25,38 миллиона долларов (+38%) относительно прошлогоднего периода.

Относительно января-мая 2024 выручка сократилась за экспортируемое молоко и не сгущенные сливки до 6,07 миллиона долларов (-17%) и казеин до 7,52 миллиона долларов (-57%).

Украина и ЕС ищут решение, которое обеспечит непрерывность экспорта отечественной аграрной продукции на европейский рынок после завершения действия торговых преференций 5 июня 2025 года.

Обратите внимание! По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, высокие мировые цены на биржевые товары способствуют увеличению Украиной объемов молочного экспорта. В частности, цена на масло в ЕС держится на уровне 7200 – 7400 евро за тонну, что почти рекордные показатели, которые не фиксировались с 2017–2018 годов.

По сравнению, сухое обезжиренное молоко выглядит дешевле, однако остается в пределах средних исторических значений,

– отметил эксперт.

По его словам, европейские трейдеры покупали украинскую молочную продукцию в том количестве, которая им была нужна, пользуясь тем, что сливочное масло и сухое обезжиренное молоко в Украине стоят дешевле чем в Европе.