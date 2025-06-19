"Транспортный безвиз" продлили

Европарламент поддержал решение о продлении "транспортного безвиза", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Читайте также Совет Евросоюза отменил все разрешительные процедуры на некоторые категории украинской агропродукции

По его словам, сегодня украинцы получили важный сигнал поддержки из Брюсселя – Европейский парламент окончательно одобрил продление "транспортного безвиза" с Украиной до конца 2025 года.

Это больше, чем ратификация Соглашения. Это – политическое подтверждение солидарности с Украиной, признание эффективности нашего сотрудничества и важный шаг к более глубокой экономической и транспортной интеграции с ЕС,

– говорит министр.

Почему это важно для нас:

украинские перевозчики могут и в дальнейшем осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений – быстрее, дешевле, прозрачнее прозрачнее;

мы сохраняем конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке;

это поддержка бизнеса, логистики, экспортеров, а значит – поддержка экономики страны в условиях войны.

Обратите внимание! В украинском правительстве будут пытаться продлить Соглашение и на 2026 год. Алексей Кулеба говорит, что уже ведутся соответствующие переговоры с Еврокомиссией, готовится аналитика, идет работа с перевозчиками, чтобы обеспечить прозрачную и ответственную работу в рамках договоренностей.