"Транспортний безвіз" продовжили

Європарламент підтримав рішення про продовження "транспортного безвізу", повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Читайте також Рада Євросоюзу скасувала усі дозвольні процедури на деякі категорії української агропродукції

За його словами, сьогодні українці отримали важливий сигнал підтримки з Брюсселя – Європейський парламент остаточно схвалив продовження "транспортного безвізу" з Україною до кінця 2025 року.

Це більше, ніж ратифікація Угоди. Це – політичне підтвердження солідарності з Україною, визнання ефективності нашої співпраці та важливий крок до глибшої економічної та транспортної інтеграції з ЄС,

– говорить міністр.

Чому це важливо для нас:

українські перевізники можуть і надалі здійснювати вантажні перевезення до ЄС без дозволів – швидше, дешевше, прозоріше;

ми зберігаємо конкурентоздатність українського експорту на європейському ринку;

це підтримка бізнесу, логістики, експортерів, а отже – підтримка економіки країни в умовах війни.

Зверніть увагу! В українському уряді будуть намагатися продовжити Угоду і на 2026 рік. Олексій Кулеба говорить, що уже ведуться відповідні перемовини з Єврокомісією, готується аналітика, йде робота з перевізниками, щоб забезпечити прозору й відповідальну роботу в рамках домовленостей.