Мита на експорт сої та ріпаку не буде

Верховна Рада не підтримала правку до законопроєкту №13134, яка мала ввести експортне мито у розмірі 10% на ріпак та сою, повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Він повідомив, що так звані "соєві правки" не пройшли голосування.

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Нардеп мав на увазі поправки, підтримані 13 червня Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, згідно з якими встановлюється експортне мито у розмірі 10% – за винятком випадків, коли експорт здійснюється безпосередньо агровиробником.

Зверніть увагу! Автори правки – заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський та депутат Андрій Мотовиловець. За словами Кисилевського, запровадження 10% мита на вивезення сировини мало дозволити наростити експорт продукції переробки: у чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази – експорт ріпакового шроту, на 50% – експорт соєвої олії і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

На його думку, українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%.

Якщо ці переробні потужності будуть задіяні, Україна отримає додаткових 7,3 мільярда гривень доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, 238 мільйонів доларів валютних надходжень, тисячі нових робочих місць,

– пояснював Кисилевський необхідність запровадження 10% мит.

"Соєві правки" не підтримали Європейська бізнес-асоціація і Всеукраїнська аграрна рада. Там вважають, що нові "соєві правки" не лише вдарять по аграрному ВВП країни, а й фактично суперечитимуть європейському курсу України.