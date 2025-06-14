Это стало возможным после того, как было подтверждено соответствие украинских сертификационных процедур европейским нормам по качеству семян, правил экспертизы и контроля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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ЕС признал сертификацию украинских семян

Совет ЕС принял решение об отмене разрешительных процедур на семена свеклы, подсолнечника, рапса и сои, произведенных в Украине.

В то же время европейские инвесторы могут выгоднее создавать совместные предприятия с украинскими партнерами.

Такое решение удовлетворило запросы Украины, поданные в Еврокомиссию в 2022–2023 годах. Впрочем, оно не компенсирует потерю полного "экономического безвиза", который завершился на прошлой неделе, но является важным шагом в переговорах с ЕС.

Обратите внимание! Документ вступит в силу через 20 дней после публикации.

Кроме того, отныне действует новый переходный режим беспошлинной торговли до конца 2025 года.

В частности, предусмотрены следующие квоты на следующие 7 месяцев:

583,3 тысячи тонн пшеницы;

379,2 тысячи тонн кукурузы;

204,2 тысячи тонн ячменя.

Есть ограничения также для семи признанных "чувствительными" групп товаров. Речь идет о квотах на мясо, яйца, молоко, сухое молоко и сливочное масло

Как отметил Даниил Гетманцев, Украина имеет максимум два месяца для переговоров по долгосрочному режиму торговли. Если договоренностей не будет, уже с августа возможно исчерпание квот и возвращение пошлин на ряд аграрных товаров.

Напомним, Евросоюз признал стандарты Украины и Молдовы по производству семян такими, соответствующими требованиям ЕС. Это решение также будет способствовать стабильным поставкам качественных семян на европейский рынок.