Україна нарощує постачання яєць до Європи

За десять місяців 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroReview. Найбільшими покупцями стали Іспанія, Велика Британія та Чехія.

За даними Державної митної служби, в грошовому вираженні надходження від експорту яєць склали 162,1 мільйона доларів, що у 2,7 раза більше, ніж у січні – жовтні 2024 року. Це свідчить про зростання попиту на українську продукцію на світових ринках.

Найбільші покупці українських яєць:

Іспанія – 17,7% від експорту;

– 17,7% від експорту; Велика Британія – 13,1%;

– 13,1%; Чехія – 11,7%.

Збільшення постачання на ці напрямки демонструє успішну диверсифікацію ринків збуту та посилення позицій українських експортерів у Європі. Фахівці повідомляють, що у січні – жовтні 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за той же період минулого року.

