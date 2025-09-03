Що буде з цінами на курятину восени і взимку?

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що станом на середину 2025 року ринок курятини в Україні демонструє відносну стабільність цін. За його словами, достатня пропозиція не дозволяє швидко зростати цінам, тому вони є відносно сталими.

Максим Гопка Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Пропозиція кормів достатня, тому збільшення витрат наразі не передбачається. В найближчі місяці різких цінових змін не спостерігається. Динаміка цін на курятину восени та взимку 2025 року залежатиме від кількох ключових факторів. Вартість кормів залишається одним з головних драйверів: зростання цін на зерно автоматично підвищує собівартість вирощування птиці.

Чи підготувалися підприємства галузі до можливого дефіциту електроенергії?

Максим Гопка зауважив, що дефіцит електроенергії – це окремий ризик, актуальний в осінньо-зимовий період через можливі обстріли енергетичної інфраструктури.

Постійні блекаути в попередні зими вже призводили до дестабілізації роботи птахофабрик, змушуючи їх знижувати обсяги виробництва, аби не ризикувати поголів'ям. Брак електрики напряму загрожує життєзабезпеченню птиці (обігрів, вентиляція, освітлення пташників), роботі інкубаторів та холодильників, тому без належного резервного живлення можливі втрати поголів'я і продукції,

– наголосив експерт.

Зверніть увагу! Хоча, він зауважує, що велика кількість підприємств з 2023 року вже оснащена резервними дизель-генераторами, що дає змогу доповнювати нестачу електроенергії. Також великі підприємства експериментують з альтернативними джерелами енергії, що підвищує їхню продуктивність та екологічність.

Яке наразі поголів'я курей в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року?

За словами Максима Гопки, на 1 серпня 2025 року поголів'я птиці свійської збільшилося на 0,8% (майже на 1%). Налічується 214,49 млн голів в усіх категорій господарства.

Найбільші області за кількістю тварин:

Вінницька – 17,8%,

Черкаська – 12,5%,

Київська – 12%.

Підприємства займають 50% від всього поголів'я.

