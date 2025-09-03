Что будет с ценами на курятину осенью и зимой?
Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что по состоянию на середину 2025 года рынок курятины в Украине демонстрирует относительную стабильность цен. По его словам, достаточное предложение не позволяет быстро расти ценам, поэтому они являются относительно постоянными.
Предложение кормов достаточное, поэтому увеличение расходов пока не предвидится. В ближайшие месяцы резких ценовых изменений не наблюдается. Динамика цен на курятину осенью и зимой 2025 года будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Стоимость кормов остается одним из главных драйверов: рост цен на зерно автоматически повышает себестоимость выращивания птицы.
Подготовились ли предприятия отрасли к возможному дефициту электроэнергии?
Максим Гопка заметил, что дефицит электроэнергии – это отдельный риск, актуальный в осенне-зимний период из-за возможных обстрелов энергетической инфраструктуры.
Постоянные блэкауты в предыдущие зимы уже приводили к дестабилизации работы птицефабрик, заставляя их снижать объемы производства, чтобы не рисковать поголовьем. Нехватка электричества напрямую угрожает жизнеобеспечению птицы (обогрев, вентиляция, освещение птичников), работе инкубаторов и холодильников, поэтому без надлежащего резервного питания возможны потери поголовья и продукции,
– отметил эксперт.
Обратите внимание! Хотя, он замечает, что большое количество предприятий с 2023 года уже оснащена резервными дизель-генераторами, что позволяет дополнять недостаток электроэнергии. Также крупные предприятия экспериментируют с альтернативными источниками энергии, что повышает их производительность и экологичность.
Какое сейчас поголовье кур в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
По словам Максима Гопки, на 1 августа 2025 года поголовье птицы домашней увеличилось на 0,8% (почти на 1%). Насчитывается 214,49 млн голов во всех категорий хозяйства.
Крупнейшие области по количеству животных:
- Винницкая – 17,8%,
- Черкасская – 12,5%,
- Киевская – 12%.
Предприятия занимают 50% от всего поголовья.
Производство говядины в Украине растет
- В июле 2025 года в Украине забили 14,8 тысяч тонн крупного рогатого скота, что на 63% больше, чем в июне.
- Производство говядины в июле 2025 года разделилось поровну между фермерскими хозяйствами и населением, оба произвели по 7,4 тысячи тонн.
- В хозяйствах населения объемы забоя КРС в июле составили 7,4 тысячи тонн, что на 5 тысяч тонн больше (+ 174%) относительно июня текущего года и на 700 тонн больше (+ 10%) относительно июля 2024 года.