Что будет с ценами на курятину осенью и зимой?

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что по состоянию на середину 2025 года рынок курятины в Украине демонстрирует относительную стабильность цен. По его словам, достаточное предложение не позволяет быстро расти ценам, поэтому они являются относительно постоянными.

Максим Гопка Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Предложение кормов достаточное, поэтому увеличение расходов пока не предвидится. В ближайшие месяцы резких ценовых изменений не наблюдается. Динамика цен на курятину осенью и зимой 2025 года будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Стоимость кормов остается одним из главных драйверов: рост цен на зерно автоматически повышает себестоимость выращивания птицы.

Подготовились ли предприятия отрасли к возможному дефициту электроэнергии?

Максим Гопка заметил, что дефицит электроэнергии – это отдельный риск, актуальный в осенне-зимний период из-за возможных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Постоянные блэкауты в предыдущие зимы уже приводили к дестабилизации работы птицефабрик, заставляя их снижать объемы производства, чтобы не рисковать поголовьем. Нехватка электричества напрямую угрожает жизнеобеспечению птицы (обогрев, вентиляция, освещение птичников), работе инкубаторов и холодильников, поэтому без надлежащего резервного питания возможны потери поголовья и продукции,

– отметил эксперт.

Обратите внимание! Хотя, он замечает, что большое количество предприятий с 2023 года уже оснащена резервными дизель-генераторами, что позволяет дополнять недостаток электроэнергии. Также крупные предприятия экспериментируют с альтернативными источниками энергии, что повышает их производительность и экологичность.

Какое сейчас поголовье кур в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

По словам Максима Гопки, на 1 августа 2025 года поголовье птицы домашней увеличилось на 0,8% (почти на 1%). Насчитывается 214,49 млн голов во всех категорий хозяйства.

Крупнейшие области по количеству животных:

Винницкая – 17,8%,

Черкасская – 12,5%,

Киевская – 12%.

Предприятия занимают 50% от всего поголовья.

