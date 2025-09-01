Какова структура производства говядины в Украине?

Объемы забоя крупного рогатого скота в Украине в июле 2025 года составили 14,8 тысячи тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Это на 6 тысяч тонн больше (+63%) относительно июня 2025 года и на 1 тысячу тонн больше (+7%) относительно июля 2024-го.

Читайте также Цены на свинину в Украине продолжают расти: почему это происходит

В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС в Украине составляли 98,5 тысячи тонн, что на 4 тысячи тонн меньше (-4%) относительно прошлогоднего периода,

– говорят специалисты.

В июле 2025 года на предприятиях было произведено 50% говядины от общего объема забоя, в хозяйствах населения – 50%.

Обратите внимание! В июле объемы забоя КРС на сельхозпредприятиях составили 7,4 тысячи тонн, что на 1 тысячу тонн больше (+16%) относительно июня 2025 года и на 300 тонн больше (+4%) относительно июля 2024 года. В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС на сельхозпредприятиях составили 46 тысяч тонн, что на 1,3 тысячи тонн больше (+3%) относительно прошлогоднего периода.

В хозяйствах населения объемы забоя КРС в июле составили 7,4 тысячи тонн, что на 5 тысяч тонн больше (+ 174%) относительно июня текущего года и на 700 тонн больше (+ 10%) относительно июля 2024 года. В январе – июле 2025 года объемы забоя КРС в хозяйствах населения составили 52,5 тысячи тонн, что на 5,7 тысячи тонн меньше (-10%) относительно прошлогоднего периода.

Больше всего (59%) реализовано на убой животных в сельхозпредприятиях таких областей:

Киевская – 35,8 тысячи голов;

– 35,8 тысячи голов; Полтавская – 24,6 тысячи голов;

– 24,6 тысячи голов; Черкасская – 18 тысяч голов;

– 18 тысяч голов; Черниговская – 16,4 тысячи голов;

– 16,4 тысячи голов; Винницкая – 14,9 тысяч голов.

В Великобритании цены на говядину выросли из-за жары