Почему свинина продолжает дорожать?

В 2025 году в Украине сильно выросли цены на свинину, особенно за последние три месяца 2025 года цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Свиноводы Украины". В 2024 году в супермаркетах мясо стоило в среднем менее 200 гривен за килограмм.

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Аналитики ассоциации сообщили, что в прошлом году цены на свинину были ниже из-за более высокого предложения на фоне уменьшения емкости рынка.

Прошлым летом цены закупки живца свиней убойных кондиций снизились до уровня, который предварительно фиксировали еще в 2022 – в течение лета среднерыночная отметка колебалась в пределах 52 – 60 гривен за килограмм. Однако в первой половине этого лета показатель колебался в пределах 92,5 – 93,5 гривны за килограмм, а с середины сезона демонстрирует дальнейший рост,

– говорят эксперты.

Аналитики отметили, что в Украине сокращается общее поголовье свиней из-за военных, экономических и эпизоотических факторов. Так, часть участников рынка не выдержала снижения закупочных цен на фоне повышения расходов, в частности на корма, и распространения АЧС. При этом в Ассоциации напомнили, что свинина – не единственное мясо, что дорожает.

В конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже чем год назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины – с лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшем и т.д,

– отмечают аналитики.

Обратите внимание! Эксперты сайта Минфин отмечают, что в июне средняя цена на грудинку составляла 212,16 гривны за килограмм, лопатку – 224,70 гривны за килограмм, ошеек – 331,06 гривны за килограмм, подчеревину – 223,37 гривны за килограмм, ребра – 214,40 гривен за килограмм и шашлык – 254,50 гривен за килограмм.