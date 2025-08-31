Что с производством говядины в Великобритании?

Местные жители начали отказываться от выпасов коров еще 2 месяца назад, а кормить скот начали дважды в день смесью силоса, сена и зерновых для обеспечения ее питательными веществами, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

За год цены на продовольствие в Великобритании выросли почти на 5%, в частности основная часть расходов пришлась на говядину.

В то же время в прошлом году производство говядины достигло 5,4 миллиарда долларов в денежном эквиваленте.

Кроме того, Великобритания является одним из ключевых поставщиков на рынке говядины Европейского Союза.

Заметьте! В 2025 году рекордный урожай был для фермеров, выращивающих клубнику и малину. А такие капустные, включая брокколи, капусту и цветную капусту, пострадали и их предложения не хватает.

Какое производство говядины в Украине?

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, производство говядины в Украине сократилось вдвое за последние 10 лет – с 417 тысяч тонн в 2014 году до 231 тысячи тонн в 2024 году.

Основная причина такого – сокращение поголовья крупного рогатого скота, рост себестоимости содержания, энергетические и кормовые расходы и общая экономическая ситуация в стране.