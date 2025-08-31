Що з виробництвом яловичини у Великій Британії?
Місцеві мешканці почали відмовлятися від випасів корів ще 2 місяці тому, а годувати худобу почали двічі на день сумішшю силосу, сіна та зернових для забезпечення її поживними речовинами, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Які землі не можна приватизувати у 2025 році в Україні
- За рік ціни на продовольство у Великій Британії зросли на майже 5%, зокрема основна частина витрат припала на яловичину.
- Водночас торік виробництво яловичини досягнуло 5,4 мільярда доларів в грошовому еквіваленті.
- Крім того, Велика Британія є одним із ключових постачальників на ринку яловичини Європейського Союзу.
Зауважте! У 2025 році рекордний урожай був для фермерів, що вирощують полуницю та малину. А такі капустяні, включаючи броколі, капусту та цвітну капусту, постраждали і їхньої пропозиції бракує.
Яке виробництво яловичини в Україні?
За даними Європейської Бізнес Асоціації, виробництво яловичини в Україні скоротилося вдвічі за останні 10 років – з 417 тисяч тонн у 2014 році до 231 тисячі тонн у 2024 році.
Основна причина такого – скорочення поголів'я великої рогатої худоби, зростання собівартості утримання, енергетичні та кормові витрати та загальна економічна ситуація в країні.
Чи їдять українці яловичину
Відомо, що українці стали менше їсти яловичину – майже в 2,5 рази, ніж в середньому в світі. Річ у тім, що громадяни надають перевагу курятині, яка є дешевшою порівняно з яловичиною.