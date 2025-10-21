На скільки зросли ціни на м'ясо?

Ціни на м'ясо з початку року виросли майже на 10%, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФАО ООН. Зокрема у серпні середній індекс цін на м'ясо ФАО, який враховує ціни на яловичину, свинину, птицю та баранину, склав майже 128 пунктів, що є рекордно високим показником з моменту створення індикатора три десятиліття тому.

Зверніть увагу! Найбільше виросли ціни на яловичину та баранину, тоді як ціни на свинину та птицю залишалися майже незмінними.

Експерти ФАО ООН вважають, що підвищення цін обумовлене поєднанням дефіциту пропозицій м'яса у кількох великих країнах-експортерах та сталим світовим імпортним попитом. Також на ціни впливають спалахи хвороб тварин, напруженість та невизначеність у світовій торгівлі на тлі торгових війн, кліматичні зміни та екстремальні погодні явища, що впливають на весь ланцюг виробництва.

Щоб захистити себе від коливань ринку та можливих збоїв у поставках деякі імпортери створюють запаси м'яса.

Які причини здорожчання м'яса?

Ціни на яловичину виросли не лише через скорочення поставок з Бразилії та США, але й через інші фактори, зокрема високу вартість енергії, робочої сили, транспортування та кормів для ВРХ. До цього слід додати високі відсоткові ставки, які збільшують витрати підприємців на отримання фінансування.

Крім того, в багатьох країнах ринок був зосереджений у руках кількох великих м'ясопереробників, які мають значну ринкову владу, що обмежує конкуренцію та посилює можливості ціноутворення.

Важливо! Все це відбувається на тлі невизначеності щодо торговельної політики, такої як запровадження тарифів, санітарних обмежень у деяких країнах чи зміни торгових угод, зазначають у ФАО.

Ціни зросли по усьому світу

Останніми роками постачання яловичини зі США суттєво скоротилося. Поголів'я ВРХ в країні зараз найнижче за останні 70 років, хоча й почали з'являтися ознаки того, що корови все менше вирушають на забій, щоб відновити втрачене поголів'я в рамках процесу, відомого як збереження тварин. Цикли розмноження та зростання худоби потребують часу, тому відновлення чисельності тварин можливе приблизно у середині 2027 року.

Бразилія, провідний експортер яловичини, також повільно переходить до етапу збереження великої рогатої худоби (для стимулювання розведення) з метою відновлення її постачання в майбутньому, повідомляє GrainTrade.

Вартість бразильської яловичини виросла завдяки високому світовому попиту, який компенсував скорочення доступу на ринок США після того, як президент Дональд Трамп запровадив 50% тариф.

Здебільшого росла у ціні яловичина

Якщо поглянути на світову ситуацію, можна побачити, що ціни на яловичину різко зросли в багатьох частинах світу.

За даними Всесвітнього звіту з яловичини (WBR), у вересні ціна на відгодованого бика або бика на забій виросла порівняно з вереснем минулого року в ЄС на 54%, у США - на 33%, в Бразилії - на 26%, у Мексиці - на 17%.

Зверніть увагу! Це не означає, що кінцева ціна, яку платять споживачі, зросла в тій же мірі, оскільки на неї впливають багато інших факторів у виробничому ланцюжку, такі як обсяг імпортованого м'яса, податки, вартість транспортування, структура ланцюжка поставок і рівень конкуренції між переробниками м'яса і роздрібними торгівцями.

