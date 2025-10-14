Експорт свіжої яловичини помітно зріс

У вересні 2025 року Україна експортувала 104 тонни свіжої або охолодженої яловичини, що майже в 5,5 раза більше, ніж у серпні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Цей обсяг також майже у 130 разів більший відносно вересня 2024 року.

Грошова виручка від експорту цієї продукції за даними ДССУ становила 621 тисяча доларів, що вшестеро більше відносно серпня і в 58 разів більше відносно вересня торік.

Важливо! За січень-вересень 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 224 тонни охолодженої яловичини (-75%) на суму 1,31 мільйона доларів (-76%). Ключовими імпортерами свіжої української яловичини стали Грузія, частка постачання до якої оцінюється в 36,41%, Йорданія – 27%, Азербайджан – 25,44% та Молдова – 10,43%.

Які обсяги експорту мороженої яловичини?

Щодо мороженої яловичини, то натуральні обсяги постачання з України у вересні становили 1,17 тисячі тонн, що на 13,4% менш відносно серпня цього року і на 26% більше відносно вересня торік. Виторг за поставлений товар становив майже 5,45 мільйона доларів (-12% до серпня та -11% до вересня минулого року).

За дев'ять місяців 2025-го експорт мороженої яловичини зріс до 13,8 тисячі тонн (+9,8%) а виторг – до 56,78 мільйона доларів (+11,7%). Найбільшими покупцями за вказаний період були Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) та Молдова (6%).

Що з експортом худоби живою вагою?

У вересні експорт ВРХ живою вагою скоротився на 45% проти серпня – до близько 558 тонн. Водночас на 73% більше, ніж у вересні торік. Грошова виручка за експортованих тварин становила 782 тисячі доларів (-72%, але -82,4% відповідно).

У січні-вересні 2025 року було експортовано 13,28 тисячі тонн ВРХ (+27%) на суму 29,21 мільйона доларів (+52%). Ключовими напрямками експорту для українських компаній були Ліван (87%), Лівія (7,6%), Казахстан (4%) та Узбекистан (+1%).

Щодо імпорту, то у вересні до України не завозили ВРХ. Імпорт охолодженої яловичини скоротився до 11 тонн (-27% до серпня), а мороженої – зріс до 72 тонн (+18%). У річному вимірі імпорт охолодженої яловичини зменшився на 42%, мороженої – на 68%

Зверніть увагу! Загалом за дев'ять місяців 2025-го Україна збільшила імпорт ВРХ живою вагою до 512 тонн (+9%), але скоротила імпорт охолодженої яловичини до 106 тонн (-2%) та мороженої яловичини до 1,07 тисячі тонн (-44%) відносно минулорічного періоду.

