Які обсяги імпорту за 2025 рік

Україна протягом восьми місяців поточного року імпортувала 14,9 тисячі тонн свинини, що в 7,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Лише за серпень обсяги закупівель сягнули 4,6 тисячі тонн.

У грошовому еквіваленті імпорт за січень – серпень зріс у 7,7 раза, як порівняти з таким самим періодом 2024 року, — до 37,9 мільйона доларів, свідчать дані Державної митної служби.

У січні – серпні цього року свинину ввозили переважно з:

Данії (61,8%),

(61,8%), Польщі (16,5%),

(16,5%), Нідерландів (8,3%).

Скільки м'яса Україна продала?

Експорт української свинини за результатами восьми місяців 2025 року утримався на торішньому рівні — 2 тисячі тонн. А виторг при цьому збільшився на 22,4%, як порівняти з січнем – серпнем 2024 року, — до 6 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! З початку року найактивніше купували вітчизняну свинину ОАЕ (33,2%), Гонконг (18,7%) і Бахрейн (15,5%).

