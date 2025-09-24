Какие объемы импорта за 2025 год

Украина в течение восьми месяцев текущего года импортировала 14,9 тысяч тонн свинины, что в 7,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. Только за август объемы закупок достигли 4,6 тысячи тонн.

В денежном эквиваленте импорт за январь – август вырос в 7,7 раза, если сравнить с таким же периодом 2024 года, - до 37,9 миллиона долларов, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В январе – августе этого года свинину ввозили преимущественно из:

Дании (61,8%),

(61,8%), Польши (16,5%),

(16,5%), Нидерландов (8,3%).

Сколько мяса Украина продала?

Экспорт украинской свинины по результатам восьми месяцев 2025 года удержался на прошлогоднем уровне - 2 тысячи тонн. А выручка при этом увеличилась на 22,4%, в сравнении с январем – августом 2024 года, - до 6 миллионов долларов.

Обратите внимание! С начала года активно покупали отечественную свинину ОАЭ (33,2%), Гонконг (18,7%) и Бахрейн (15,5%).

