Китай вводит санкции против свиноводов ЕС

Китай планирует ввести ограничения по импорту свинины из Евросоюза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Copa-Cogeca. Производители свинины в ЕС не применяют антидемпинговых практик, полностью сотрудничали с расследованием и выполняли все требования китайских властей.

На данном этапе полный анализ этих мер еще невозможен, но их влияние, несомненно, нанесет серьезный ущерб европейским производителям свинины, особенно в тех государствах-членах, которые наиболее активно работают на китайском рынке,

– говорится в заявлении ассоциации.

Там объясняют, что последствия будут ощутимы далеко за пределами прямого экспорта, поскольку на внутренние рынки свинины ЕС будет оказываться косвенное давление. Это давление добавляется к дальнейшему открытию рынков ЕС для американских продуктов из свинины и общей нестабильности экспорта свинины из ЕС.

Недопустимо, что европейские производители свинины вынуждены платить цену за политические торговые споры. Эти меры только способствуют укреплению наших глобальных конкурентов, одновременно ослабляя производителей ЕС. Европейская комиссия должна срочно пересмотреть свою торговую политику и обеспечить, чтобы сельскохозяйственный сектор не рассматривался как предмет торга в международных переговорах,

– говорит председатель рабочей группы Copa-Cogeca по вопросам свинины Антонио Таварес.

Обратите внимание! Copa-Cogeca призывает европейские институты срочно решить этот вопрос и обеспечить, чтобы европейские производители свинины не несли бремя широких торговых споров.

