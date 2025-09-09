Китай запроваджує санкції проти свинарів ЄС

Китай планує запровадити обмеження щодо імпорту свинини з Євросоюзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Copa-Cogeca. Виробники свинини в ЄС не застосовують антидемпінгових практик, повністю співпрацювали з розслідуванням і виконували всі вимоги китайської влади.

На даному етапі повний аналіз цих заходів ще неможливий, але їхній вплив, безсумнівно, завдасть серйозної шкоди європейським виробникам свинини, особливо в тих державах-членах, які найбільш активно працюють на китайському ринку,

– йдеться у заяві асоціації.

Там пояснюють, що наслідки будуть відчутні далеко за межами прямого експорту, оскільки на внутрішні ринки свинини ЄС чинитиметься непрямий тиск. Цей тиск додається до подальшого відкриття ринків ЄС для американських продуктів зі свинини та загальної нестабільності експорту свинини з ЄС.

Неприпустимо, що європейські виробники свинини змушені платити ціну за політичні торгівельні суперечки. Ці заходи лише сприяють зміцненню наших глобальних конкурентів, одночасно послаблюючи виробників ЄС. Європейська комісія повинна терміново переглянути свою торгівельну політику та забезпечити, щоб сільськогосподарський сектор не розглядався як предмет торгу в міжнародних переговорах,

– говорить голова робочої групи Copa-Cogeca з питань свинини Антоніо Таварес.

Зверніть увагу! Copa-Cogeca закликає європейські інституції терміново розв'язати це питання та забезпечити, щоб європейські виробники свинини не несли тягар широких торгівельних суперечок.

