Імпорт свинини сильно зріс
Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 24,295 тисячі тонн свинини на суму 61,554 мільйона доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Open4business. Статистика Державної митної служби свідчить, що це в 11,5 раза (2,12 тисячі тонн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Згідно з оприлюдненими статданими, до трійки постачальників свинини в Україну за звітний період увійшли Данія, на частку якої припало 58,62% поставок на суму 36,08 мільйона доларів, Польща (18,29%, 11,26 мільйона доларів) та Нідерланди (8,54%, 5,26 мільйона доларів).
Водночас експорт свинини за 10 місяців поточного року становив 2,152 тисячі тонн на суму 6,42 мільйона доларів, що на 15,7% (2,554 тисячі тонн) менше показника аналогічного періоду минулого року.
Крім того, Україна в січні-жовтні наростила імпорт сала, свинячого жиру й жиру птиці на 28,9% – до 15,672 тисячі тонн на 18,085 мільйона доларів.
Зверніть увагу! У ТОП-3 постачальників сала в Україну в 2025 році увійшли Польща (66,86%, 12,091 мільйона доларів), Німеччина (12,92%, 2,337 мільйона доларів), Іспанія (9,79%, 1,886 мільйона доларів).
