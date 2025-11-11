Як змінюються ціни на харчові продути у 2025 році?

Найбільше за рік зросли ціни на м’ясо, фрукти та олію. Водночас завдяки хорошому врожаю стабілізувалися ціни на овочі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів аналітик Максим Гопка.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Цьогоріч такі групи товарів, як фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, а також олія соняшникова та інші харчові жири підросли в ціні. Ці три види товарів показали найбільше зростання у відсотковому співвідношенні. Позитивно можна відзначити, що в цьому році стабілізувалися ціни на овочі. Доволі непоганий врожай і пропозиція на ринку склалася в липні-вересні.

За словами аналітика, сезонне здорожчання м’яса та м’ясопродуктів очікується з наближенням новорічних свят, його спричинить збільшення попиту. Проте від значного підйому ціни свинину утримує зростання імпорту цьогоріч.

Вартість яєць упродовж останніх чотирьох-п'яти місяців тримається стабільно і великого зростання не зафіксовано. Молочні продукти за рік загалом зросли на близько 2%. Сезонний фактор відіграє важливу роль на початку літнього періоду. Але, як показує практика, коли ми заходимо в холод, також можуть бути деякі коливання,

– додає аналітик.

Почнеться поступове зниження цін на цитрусові: вплине сезонне зростання пропозиції на ринку. З огляду на це апельсини й мандарини дешевшатимуть.

Що впливає на зростання цін на харчові продукти?

Зростання цін на продукти залежить від багатьох чинників. Аналітик Максим Гопка говорить, що нині в Україні немає єдиного фактора, який вдарив би по ціні на той чи інший продукт.

Вагомим чинником, що впливає на ціноутворення зараз, є ситуація в енергетиці.

Зауважимо! Відключення світла й обмеження потужності для промисловості вимагає від бізнесу додаткових витрат на зберігання харчових продуктів, що позначається на ціні кінцевого продукту.

Експерт зазначає, що істотним чинником є також вартість робочої сили. Через дефіцит кадрів в Україні вона зростає й відображається в націнці. Водночас логістичні витрати практично не зросли, проте можуть бути регіональні коливання, каже аналітик.

М'ясні та молочні продукти прямо пропорційно залежать від врожайності сільськогосподарських культур, з яких складається кормова база. На сьогодні вона не сильно змінилася в ціні. Ціна на пшеницю стабілізувалася, триває збір врожаю. Точково є коливання цін, але воно не таке суттєве, щоб вплинути на збільшення вартості кормової бази для м'ясних та молочних продуктів,

– говорить Максим Гопка.

Що відбувається з цінами на помідори?