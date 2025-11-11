Как меняются цены на пищевые продукты в 2025 году?

Больше всего за год выросли цены на мясо, фрукты и масло. В то же время благодаря хорошему урожаю стабилизировались цены на овощи. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал аналитик Максим Гопка.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса В этом году такие группы товаров, как фрукты, мясо и мясопродукты, а также масло подсолнечное и другие пищевые жиры подросли в цене. Эти три вида товаров показали наибольший рост в процентном соотношении. Положительно можно отметить, что в этом году стабилизировались цены на овощи. Довольно неплохой урожай и предложение на рынке сложилось в июле-сентябре.

По словам аналитика, сезонное подорожание мяса и мясопродуктов ожидается с приближением новогодних праздников, его повлечет увеличение спроса. Однако от значительного подъема цены свинину удерживает рост импорта в этом году.

Стоимость яиц в течение последних четырех-пяти месяцев держится стабильно и большого роста не зафиксировано. Молочные продукты за год в целом выросли на около 2%. Сезонный фактор играет важную роль в начале летнего периода. Но, как показывает практика, когда мы заходим в холод, также могут быть некоторые колебания,

– добавляет аналитик.

Начнется постепенное снижение цен на цитрусовые: повлияет сезонный рост предложения на рынке. Учитывая это, апельсины и мандарины будут дешеветь.

Что влияет на рост цен на продукты питания?

Рост цен на продукты зависит от многих факторов. Аналитик Максим Гопка говорит, что сейчас в Украине нет единого фактора, который ударил бы по цене на тот или иной продукт.

Весомым фактором, влияющим на ценообразование сейчас, является ситуация в энергетике.

Заметим! Отключение света и ограничения мощности для промышленности требует от бизнеса дополнительных расходов на хранение пищевых продуктов, что сказывается на цене конечного продукта.

Эксперт отмечает, что существенным фактором является также стоимость рабочей силы. Из-за дефицита кадров в Украине она растет и отражается в наценке. В то же время логистические расходы практически не выросли, однако могут быть региональные колебания, говорит аналитик.

Мясные и молочные продукты прямо пропорционально зависят от урожайности сельскохозяйственных культур, из которых состоит кормовая база. На сегодня она не сильно изменилась в цене. Цена на пшеницу стабилизировалась, продолжается сбор урожая. Точечно есть колебания цен, но оно не такое существенное, чтобы повлиять на увеличение стоимости кормовой базы для мясных и молочных продуктов,

– говорит Максим Гопка.

Что происходит с ценами на помидоры?