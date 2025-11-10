Чому помідори активно дешевшають?

Українські виробники змушені знижувати ціни на помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Вартість буде падати навіть за умов помітного скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

За словами учасників ринку, подорожчання цієї продукції, яке спостерігалося протягом кількох останніх тижнів, вкрай негативно позначилося на темпах збуту в даному сегменті. Це спричинило скупчення овочів на складах, якість яких продовжувала стрімко погіршуватися.

Сьогодні реалізація основних обсягів тепличних помідорів здійснюється в межах 70 – 80 гривень за кілограм (1,66 – 1,90 долара за кілограм), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Головною причиною негативного цінового тренду в сегменті тепличних томатів, виробники називають різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість овочів, що пропонуються. Цього тижня більшість представників тепличних комбінатів повідомили про швидке завершення збирання врожаю поточного обороту.

Так, у низці стаціонарних комбінатів вже проводять зачистки та пропонують до продажу залишкові партії помідорів, якість яких оцінюється нижче за середню.

Експерти зазначають, що зараз українські тепличні комбінати відвантажують томати фактично за цінами торішнього періоду. Проте більшість виробників не відкидають подальшого цінового зниження. За словами продавців, при збереженні поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Скільки коштують помідори у магазинах України?

Згідно з даними "Мінфіну", у великих мережах супермаркетів наразі склалися такі ціни на томати:

Auchan 155,10 гривні за кілограм;

155,10 гривні за кілограм; Novus 79,99 гривні за кілограм;

79,99 гривні за кілограм; Megamarket 141,90 гривні за кілограм;

141,90 гривні за кілограм; АТБ 89,89 гривні за кілограм;

89,89 гривні за кілограм; Сільпо 108,90 гривні за кілограм.

