Що штовхає ціни на свиней вгору?

Аналітики оприлюднили прогноз закупівельних цін на свиней живою вагою на період із 2 по 8 березня 2026 року, повідомляє асоціація "М'ясної Галузі". Очікується, що середній рівень цін становитиме 70 – 71 гривню за кілограм, що свідчить про ймовірне подорожчання на внутрішньому ринку.

Разом із тим ситуація на європейському ринку залишається стримувальним фактором. Ціни на свинину в країнах Європи знизилися до найнижчих показників із 2022 року, і ця тенденція, за оцінками експертів, уже з березня може впливати на український сектор через тісний взаємозв'язок ринків.

Додатковим чинником невизначеності залишається поширення африканської чуми свиней (АЧС). У галузі наголошують, що стабілізувати виробництво та зробити ціни більш прогнозованими може лише комплексний підхід, який включає вакцинацію, посилення біобезпеки, ветеринарний моніторинг і контроль переміщення тварин.

Зверніть увагу! За даними європейських торгівельних майданчиків, на німецькій біржі VEZG ціна на напівтуші кондиційних свиней на наступний тиждень становить 1,55 євро за кілограм (79,27 гривні за кілограм), а на напівтуші свиноматок – 0,78 євро за кілограм (39,89 гривні за кілограм) без податку на додану вартість.

У Польщі середня ціна живих свиней, за інформацією біржі CennikRolnicze, складає 4,86 злотого за кілограм (58,9 гривні за кілограм), тоді як ринковий діапазон коливається від 4,00 до 5,70 злотого за кілограм (48,48–69,08 гривні за кілограм).

Цікаво! За оцінками експертів, подальша динаміка українських цін значною мірою залежатиме від європейських котирувань та епізоотичної ситуації в регіоні.

