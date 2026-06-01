Єврокомісія очікує спад виробництва свинини

Європейська комісія прогнозує скорочення виробництва свинини в країнах Європейського Союзу у 2026 році на 1%, про це йдеться в оновленому прогнозі Єврокомісії, повідомляє Food Business Middle East & Africa. Головною причиною називають зменшення поголів’я свиноматок у частині держав-членів, що позначиться на кількості тварин для подальшого забою.

Очікується, що загальний обсяг виробництва свинини в Євросоюзі становитиме близько 21,76 мільйона тонн.

Попри зниження виробництва, рівень самозабезпечення блоку залишатиметься доволі високим — близько 115%. Це означає, що ЄС і надалі вироблятиме більше свинини, ніж споживає.

АЧС послаблює експортні позиції Євросоюзу

У Єврокомісії зазначають, що експорт свинини з ЄС продовжить перевищувати імпорт, однак позиції європейських виробників на зовнішніх ринках поступово слабшають. Одним із ключових факторів стали спалахи африканської чуми свиней.

Наприкінці 2025 року випадки АЧС зафіксували в Іспанії, після чого низка країн тимчасово обмежила імпорт іспанської свинини. Хоча завдяки механізму регіоналізації Іспанії вдалося частково відновити доступ до окремих ринків, частина продукції залишилася всередині ЄС.

Додаткові обсяги м’яса на внутрішньому ринку посилили ціновий тиск. У результаті наразі свинина в Європейському Союзі торгується дешевше, ніж торік.

Споживання свинини в Європі продовжує падати

Разом зі скороченням виробництва Євросоюз очікує і подальшого зниження споживання свинини. За прогнозом Європейської комісії, у 2026 році споживання на душу населення зменшиться на 0,9% і становитиме близько 32,6 кілограма на людину.

Аналітики наголошують, що така динаміка відповідає довгостроковій тенденції зміни харчових звичок у Європі. За останні два десятиліття середній рівень споживання свинини вже скоротився приблизно на 5,7%.

Фахівці вважають, що поєднання ветеринарних ризиків, слабшого попиту та тиску на ціни й надалі визначатиме ситуацію на європейському ринку свинини.

Раніше стало відомо, що у Нідерландах різко скоротилися обсяги забою свиней на тлі зменшення поголів'я. Це сигналізує про глибокі структурні зміни в аграрному секторі Європи.