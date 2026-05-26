ЄС посилює вимоги до імпортного м'яса

Постійний комітет Європейської комісії з питань рослин, тварин, продуктів харчування та кормів ухвалив рішення про тимчасове припинення імпорту бразильської продукції тваринного походження, повідомляє Euromeat. Обмеження почнуть діяти з вересня 2026 року.

Під заборону потрапляють м'ясо, курятина, яйця та інші продукти тваринного походження. У Брюсселі пояснюють цей крок невідповідністю Бразилії новим вимогам ЄС щодо застосування антимікробних препаратів у тваринництві.

Показово, що рішення ухвалили лише через 12 днів після набуття чинності торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами Меркосур, що додало ситуації додаткового політичного резонансу.

Для Бразилії питання є особливо чутливим, адже постачання м'яса та іншої тваринницької продукції до ЄС оцінюється приблизно у 1,8 мільярда доларів США.

Бразилія заперечує претензії, а європейські виробники підтримують рішення

Уряд Бразилії та представники м'ясної галузі країни відреагували на рішення зі "здивуванням" та вже шукають способи його перегляду до моменту набуття чинності.

Бразильська асоціація тваринного білка наполягає, що національна система виробництва відповідає європейським стандартам. Там заявляють про наявність суворих механізмів ветеринарного контролю та відстеження продукції, включно з використанням антимікробних препаратів.

Натомість частина європейських виробників підтримала рішення Брюсселя. Зокрема, Іспанська асоціація виробників м'ясної худоби заявила, що ЄС нарешті врахував застереження експертів щодо системи контролю в Бразилії.

У галузевій організації наголошують, що європейські аудити виявили недоліки у контролі за речовинами, які заборонені в ЄС, зокрема естрадіолом.

В Asoprovac також припускають, що до вересня Бразилія може спробувати наростити експорт до Європи, замість того щоб оперативно адаптувати виробництво до нових правил європейського ринку.

Водночас українські експортери у квітні збільшили постачання мороженої яловичини на зовнішні ринки. Зростання підтримали високі світові ціни на червоне м'ясо та дефіцит продукції у провідних країнах-виробниках.