ЕС ужесточает требования к импортному мясу
Постоянный комитет Европейской комиссии по вопросам растений, животных, продуктов питания и кормов принял решение о временной приостановке импорта бразильской продукции животного происхождения, сообщает Euromeat. Ограничения начнут действовать с сентября 2026 года.
Под запрет попадают мясо, курятина, яйца и другие продукты животного происхождения. В Брюсселе объясняют этот шаг несоответствием Бразилии новым требованиям ЕС по применению антимикробных препаратов в животноводстве.
Показательно, що рішення прийняли лише через 12 днів після набрання чинності торговельною угодою між Європейським Союзом і країнами Меркосур, що надало ситуації додаткового політичного резонансу.Показательно, что решение приняли только через 12 дней после вступления в силу торгового соглашения между Европейским Союзом и странами Меркосур, что придало ситуации дополнительный политический резонанс.
Для Бразилии вопрос является особенно чувствительным, ведь поставки мяса и другой животноводческой продукции в ЕС оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов США.
Бразилия отрицает претензии, а европейские производители поддерживают решение
Правительство Бразилии и представители мясной отрасли страны отреагировали на решение с "удивлением" и уже ищут способы его пересмотра до момента вступления в силу.
Бразильская ассоциация животного белка настаивает, что национальная система производства соответствует европейским стандартам. Там заявляют о наличии строгих механизмов ветеринарного контроля и отслеживания продукции, включая использование антимикробных препаратов.
Зато часть европейских производителей поддержала решение Брюсселя. В частности, Испанская ассоциация производителей мясного скота заявила, что ЕС наконец учел предостережения экспертов относительно системы контроля в Бразилии.
В отраслевой организации отмечают, что европейские аудиты выявили недостатки в контроле за веществами, которые запрещены в ЕС, в частности эстрадиолом.
В Asoprovac также предполагают, что до сентября Бразилия может попытаться нарастить экспорт в Европу, вместо того чтобы оперативно адаптировать производство к новым правилам европейского рынка.
Мировой дефицит мяса сыграл в пользу Украины: экспорт говядины существенно вырос
В то же время украинские экспортеры в апреле увеличили поставки мороженой говядины на внешние рынки. Рост поддержали высокие мировые цены на красное мясо и дефицит продукции в ведущих странах-производителях.
- В апреле 2026 года Украина увеличила экспорт мороженой говядины на 7% по сравнению с мартом, до 1,78 тысячи тонн, что на 18% больше, чем в апреле 2025 года.
- За первые четыре месяца 2026 года Украина экспортировала 5,69 тысячи тонн мороженой говядины на сумму 25,94 миллиона долларов США, что на 13% больше, чем в прошлом году.