ЕС ужесточает требования к импортному мясу

Постоянный комитет Европейской комиссии по вопросам растений, животных, продуктов питания и кормов принял решение о временной приостановке импорта бразильской продукции животного происхождения, сообщает Euromeat. Ограничения начнут действовать с сентября 2026 года.

Под запрет попадают мясо, курятина, яйца и другие продукты животного происхождения. В Брюсселе объясняют этот шаг несоответствием Бразилии новым требованиям ЕС по применению антимикробных препаратов в животноводстве.

Показательно, что решение приняли только через 12 дней после вступления в силу торгового соглашения между Европейским Союзом и странами Меркосур, что придало ситуации дополнительный политический резонанс.

Для Бразилии вопрос является особенно чувствительным, ведь поставки мяса и другой животноводческой продукции в ЕС оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов США.

Бразилия отрицает претензии, а европейские производители поддерживают решение

Правительство Бразилии и представители мясной отрасли страны отреагировали на решение с "удивлением" и уже ищут способы его пересмотра до момента вступления в силу.

Бразильская ассоциация животного белка настаивает, что национальная система производства соответствует европейским стандартам. Там заявляют о наличии строгих механизмов ветеринарного контроля и отслеживания продукции, включая использование антимикробных препаратов.

Зато часть европейских производителей поддержала решение Брюсселя. В частности, Испанская ассоциация производителей мясного скота заявила, что ЕС наконец учел предостережения экспертов относительно системы контроля в Бразилии.

В отраслевой организации отмечают, что европейские аудиты выявили недостатки в контроле за веществами, которые запрещены в ЕС, в частности эстрадиолом.

В Asoprovac также предполагают, что до сентября Бразилия может попытаться нарастить экспорт в Европу, вместо того чтобы оперативно адаптировать производство к новым правилам европейского рынка.

В то же время украинские экспортеры в апреле увеличили поставки мороженой говядины на внешние рынки. Рост поддержали высокие мировые цены на красное мясо и дефицит продукции в ведущих странах-производителях.