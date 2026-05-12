У фермерів за ніч зникають десятки тварин

У німецьких аграріїв почали масово викрадати худобу, причому в окремих випадках злочинці вивозять цілі стада, повідомляє Euronews. Один із останніх випадків стався у федеральній землі Бранденбург, де з пасовища зникли 48 корів. Збитки оцінили приблизно у 75 тисяч євро.

Дивіться також Мінус 215 тисяч голів за рік: що відбувається з худобою в Україні

Ще раніше поблизу Герцберга невідомі викрали 74 голови великої рогатої худоби. На місці злочину правоохоронці знайшли сліди вантажівок.

У квітні на фермі у Фалькенберзі злочинці вивезли 69 телят. За даними слідства, вони проникли на територію господарства великою вантажівкою та цілеспрямовано відбирали самок віком від трьох до шести місяців.

Поліція вважає, що до крадіжок причетні професійно організовані групи. Злочинці діють переважно вночі, а для приховування походження тварин знімають або підробляють бірки. Слідчі також не виключають використання заспокійливих препаратів під час транспортування худоби.

Крадіжки на фермах стають серйозною проблемою

У Німеччині дедалі частіше говорять про явище Farm Crime – злочини проти фермерських господарств. Окрім худоби, злочинці викрадають сільськогосподарську техніку, GPS-системи для тракторів, урожай та навіть бджолині вулики.

Найбільше випадків фіксують у східних регіонах країни, зокрема у Бранденбурзі. Через зростання ризиків фермери почали встановлювати відеоспостереження, посилювати освітлення на фермах та створювати цифрові мережі оповіщення через месенджери.

Правоохоронці припускають, що значну частину викрадених тварин вивозять до країн Східної Європи або за межі Європейського Союзу. При цьому злочинці можуть використовувати закриті вантажівки, не призначені для перевезення худоби.

Офіційної окремої статистики щодо крадіжок тварин у Німеччині наразі немає, оскільки за законодавством тварини вважаються майном і такі злочини потрапляють до загальної категорії крадіжок.

Мінус мільйони голів: у ЄС прогнозують спад у тваринництві

У Європі тваринницькій галузі й без крадіжок вистачає проблем, адже наразі там одне з найбільших падінь у вирощуванні, зокрема і ВРХ.

У ЄС прогнозується зниження обсягів виробництва великої рогатої худоби, овець та кіз у другій половині 2026 року, тоді як свинарство демонструє зростання.

Франція залишиться лідером у виробництві яловичини, а Іспанія – ключовим гравцем у свинарстві, попри загальне скорочення поголів'я худоби в ЄС.

Зростання виробництва очікується в Німеччині, Данії та Франції.