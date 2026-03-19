У ЄС взялися скорочувати поголів'я більшості видів худоби

У Європейський Союз у другому півріччі 2026 року прогнозується зниження обсягів виробництва більшості видів худоби, відповідні оцінки оприлюднив Євростат. Зокрема, валове виробництво великої рогатої худоби може скоротитися до 11,4 мільйона голів, що на 0,5 мільйона або 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Найбільш суттєве падіння очікується у сегменті дрібної рогатої худоби. Поголів'я кіз може зменшитися на 17,1% – до 1,9 мільйона голів, а овець – на 17,8%, до 12,2 мільйона голів.

Зверніть увагу! Водночас у свинарстві прогнозується позитивна динаміка. У четвертому кварталі 2026 року виробництво свиней може зрости на 3,2% – до 61,2 мільйона голів порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Серед ключових виробників яловичини лідерство зберігатиме Франція із часткою 23,1% від загального обсягу ЄС, хоча її показники незначно знизяться. У Німеччині прогнозують помірне скорочення, тоді як в Ірландії падіння буде більш відчутним. Натомість Іспанія може наростити виробництво яловичини.

У сегменті свинарства саме Іспанія залишатиметься ключовим гравцем із часткою понад чверть ринку ЄС. Зростання виробництва також очікується в Німеччині, Данія та Франції.

Цікаво! Водночас Іспанія збереже статус найбільшого виробника овець у ЄС, попри прогнозоване різке скорочення поголів'я. У Греції, яка є одним із лідерів у виробництві козячого м'яса, також очікується незначне зниження показників.

